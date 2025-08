Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa per Ademola Lookman tra Atalanta e Inter vive una fase di stallo. Oggi pomeriggio la squadra bergamasca partirà per la Germania per la tournée estiva, ma il nigeriano resterà a Zingonia, continuando il suo lavoro personalizzato. Come riportato dal Corriere di Bergamo, il leggero stiramento al polpaccio di Lookman, che risale a più di due settimane fa, è l’unica ragione della sua assenza: se non fosse stato infortunato, il giocatore sarebbe stato regolarmente convocato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, per l’Atalanta non ci sono ancora le condizioni: partirà solo in questo caso, messaggio chiaro a Marotta!