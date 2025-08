Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La telenovela estiva tra Inter e  Atalanta per Ademola Lookman ha vissuto oggi un nuovo capitolo cruciale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Atalanta ha comunicato ufficialmente all’Inter il rifiuto dell’ultima proposta per l’esterno offensivo nigeriano. La societĂ nerazzurra aveva spinto l’offerta fino a 45 milioni di euro complessivi – 42 milioni come parte fissa piĂą 3 di bonus – ma non è bastato per ottenere il via libera. Il no secco del club bergamasco ha spiazzato parzialmente la dirigenza interista, che contava in una chiusura entro questo fine settimana per consegnare il giocatore quanto prima a Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, l’Atalanta rifiuta ufficialmente l’offerta: ora l’attaccante è incedibile, svolta clamorosa!