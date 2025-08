Lookman Inter l’Atalanta non svela il prezzo e continua il proprio gioco | permanenza possibile?

Lookman Inter: il silenzio bergamasco conferma l’intenzione di trattenere il nigeriano alla corte di Juric! Le ultime sulla trattativa. La telenovela sul destino di Ademola Lookman vive un nuovo capitolo, ma questa volta a dettare legge è il silenzio. Atalanta non ha mai fornito un’indicazione di prezzo ufficiale nĂ© in contatti formali nĂ© in quelli informali con Inter, come confermato da Sky Sport. Un vuoto comunicativo che a Viale della Liberazione viene letto come un chiaro segnale di chiusura: la volontĂ di cedere il gioiello nigeriano proprio non esiste. Nelle scorse settimane Inter aveva ritoccato l’offerta fino a 45 milioni di euro (in parte fissa piĂą bonus), ma ogni volta dalla sede nerazzurra arrivava conferma di un diniego categorico. 🔗 Leggi su Internews24.com

