Lookman Inter l’Atalanta non abbassa le richieste | svelato il vero motivo c’entra un’altra squadra!

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante nigeriano dell'Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa tra Inter e  Atalanta per Ademola Lookman è tutt'altro che chiusa. Anzi, secondo quanto riportato da SportMediaset, siamo nel pieno di una fase caldissima e complessa, con la partita ancora apertissima. Dopo l'ultima proposta presentata da Giuseppe Marotta, pari a 42 milioni di euro piĂą 3 di bonus, i nerazzurri attendono la risposta ufficiale dell'Atalanta, ma da Zingonia per ora tutto tace. E non per mancanza di interesse, bensì per una questione economica ben precisa.

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter-Atalanta, sfida di nervi per Lookman: Percassi non abbassa le richieste, l'ultimatum di Marotta; Mediaset – Lookman-Inter apertissima: spunta il vero motivo per cui l’Atalanta non abbassa; Affare Lookman, Percassi è chiaro: Il prezzo lo decide l'Atalanta.

Lookman all’Inter, l’Atalanta rifiuta via email l’offerta da 45 milioni: cosa succede adesso - L’Atalanta ha gentilmente rifiutato l’offerta da 45 milioni dell’Inter per acquistare Ademola Lookman. Lo riporta fanpage.it

Lookman, l'Atalanta alza definitivamente il muro: rifiutata l'offerta dell'Inter da 45 mln. "È incedibile" - Come rivela Fabrizio Romano su X, l'Atalanta ha appena comunicato al club milanese la decisione di ... Come scrive fcinternews.it