Lookman Inter l’Atalanta lo esclude dai convocati per l’amichevole | la verità tra infortunio e mercato

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il nome di Ademola Lookman non figura tra i 25 calciatori convocati da Ivan Juric per l’amichevole tra RB Lipsia e  Atalanta, in programma sabato 2 agosto alla Red Bull Arena. Un’assenza che non è passata inosservata, soprattutto in casa Inter, dove il profilo dell’esterno offensivo nigeriano rimane al centro delle strategie di mercato nerazzurre. Come comunicato ufficialmente dalla societĂ bergamasca, Lookman è indisponibile per un problema fisico al polpaccio, patito oltre due settimane fa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, l’Atalanta lo esclude dai convocati per l’amichevole: la veritĂ tra infortunio e mercato

#Zazzaroni: "C'è un'offerta da 40 mln, l'#Atalanta ne chiede 50 e ha preso #Sulemana, mentre all'#Inter serve una punta. Lui vuole andare all'Inter che qualcosa correggerà . Io sono scioccato dall'entusiasmo che c'è tra gli interisti su #Lookman"

