Lookman-Inter finisce la telenovela estivo del mercato | l' Atalanta rifiuta ancora e lo dichiara incedibile

L’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter per Ademola Lookman. Secondo quanto appreso, il club nerazzurro non effettuerĂ altri rilanci per l’attaccante nigeriano, in quanto ritenuto incedibile dai bergamaschi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lookman-Inter, finisce la telenovela estivo del mercato: l'Atalanta rifiuta ancora e lo dichiara incedibile

In questa notizia si parla di: lookman - inter - atalanta - incedibile

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

L'#Atalanta rifiuta l'ultima offerta ufficiale dell'#Inter da 42 milioni di euro + 3 di bonus per #Lookman. La Dea ha comunicato che il nigeriano è incedibile. @DiMarzio Vai su X

Dopo Marotta, arriva in Lega anche Luca Percassi. Fra poche ore l’incontro con l’Atalanta per Lookman. L’Inter aumenterà l’offerta a 45 milioni. Rilancio decisivo o chiusura totale? : Giorgio Musso Vai su Facebook

Inter, niente Lookman: dall'Atalanta arriva un no; Inter-Lookman, l'incredibile dietrofront di Zazzaroni: Ci sono cascato anch'io; Percassi gela l'Inter, l'Atalanta fa muro: Lookman è incedibile.

Inter, l'Atalanta dice no all'offerta da 45 milioni: Lookman è incedibile - Il club bergamasco ha comunicato a Beppe Marotta e Piero Ausilio che l'attaccante nigeriano non partirà. calciomercato.com scrive

Lookman, muro dell'Atalanta: comunicato il no all'Inter all'offerta da 45 milioni di euro. "E' incedibile" - Come rivela Fabrizio Romano su X, l'Atalanta ha appena comunicato al club milanese la decisione di ... Da fcinternews.it