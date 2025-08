Lookman Inter è il giorno decisivo | si attende la risposta dell’Atalanta filtra questa sensazione

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. È attesa per oggi la risposta ufficiale dell’ Atalanta all’offerta presentata dall’ Inter per Ademola Lookman. Il club nerazzurro ha messo sul piatto 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus, per un’operazione che potrebbe diventare uno degli affari più importanti del mercato estivo 2025. Tuttavia, l’offerta scade in giornata, e da Viale della Liberazione fanno sapere che non ci saranno rilanci: è una proposta “take it or leave it”, prendere o lasciare. La posizione dell’Inter è chiara: il club ha individuato in Lookman il profilo ideale per completare il reparto offensivo di Chivu, soprattutto dopo le difficoltà incontrate in alcune trattative parallele. 🔗 Leggi su Internews24.com

