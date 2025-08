Lookman Inter cresce la fiducia nell’entourage | la trattativa può sbloccarsi così lo scenario

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Potrebbe essere oggi l’ Ademola Lookman Day per l’ Inter. Come riportato dal quotidiano Il Giornale in un articolo dedicato al calciomercato, la societĂ nerazzurra resta fiduciosa sulla chiusura dell’operazione con l’ Atalanta, in quello che potrebbe diventare il colpo piĂą atteso dell’estate interista. La trattativa prosegue da settimane, ma si avvicina sempre piĂą al suo epilogo, e le prossime ore potrebbero risultare decisive. L’offerta dell’Inter è sul tavolo: 45 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, cresce la fiducia nell’entourage: la trattativa può sbloccarsi così, lo scenario

