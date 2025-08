Lookman Inter Atalanta orientata verso il no Il Giorno | ecco a quale cifra si può chiudere

l’operazione tra i due club. Il calciomercato Inter continua a spingere forte sull’acceleratore per Ademola Lookman, esterno offensivo classe 1997, in forza all’ Atalanta. Dopo settimane di contatti e rilanci, quella di oggi potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per sbloccare l’operazione. Il club bergamasco è infatti atteso a dare una risposta definitiva alla proposta formulata dal duo dirigenziale Marotta-Ausilio, che ha messo sul piatto un’offerta da 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, Atalanta orientata verso il no (Il Giorno): ecco a quale cifra si può chiudere

In questa notizia si parla di: inter - lookman - atalanta - orientata

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

GdS - L'Inter ha un accordo con Lookman per un contratto di 5 anni a 4 milioni netti a stagione con Decreto Crescita. Va colmata la distanza di 10 mln con l'Atalanta. ? L’Inter non ha intenzione di rilanciare o scostarsi dall'offerta di 40M€, l’Atalanta non vuole f Vai su Facebook

Troppo isterismo intorno a questa trattativa. Stiamo parlando di uno dei 3 migliori giocatori della Serie A probabilmente, quindi è ovvio che ci sia qualche ostacolo da superare. Da quanto mi risulta l'offerta dell'#Inter è di 42 + 3 di bonus, l'#Atalanta non ha ha a Vai su X

Calciomercato Inter, La Repubblica: rilancio per Lookman, per l’Atalanta manca qualcosa; Inter, offerta per Lookman da 45 milioni ma attenzione all’Atletico Madrid; Inter, focus su Lookman, ma occhio ad un vecchio pupillo.

Lookman-Inter, a che punto siamo? L'offerta che scade e la posizione dell'Atalanta - I procuratori dell’attaccante restano a Bergamo per seguire l’evolversi della situazione: Ademola vuole solo i nerazzurri ... Secondo tuttosport.com

Lookman all'ultima curva: l'Atalanta prende tempo. L’Inter ci crede, ballano 5 milioni - Ma il dialogo ripartirà: sul tavolo l’offerta da 45 milioni. Segnala gazzetta.it