Lookman Inter | arrivano già le prime sensazioni sulla risposta dell'Atalanta alla nuova offerta dell'Inter! Cosa replicherà la Dea alla proposta per il nigeriano

Lookman Inter: ecco le prime sensazioni sulla risposta dell'Atalanta alla nuova proposta dell'Inter! Cosa dirà la Dea all'offerta per l'attaccante. La trattativa per portare Ademola Lookman all' Inter è un estenuante braccio di ferro, entrato nelle sue ore più calde e decisive. Come riportato da PrimaBergamo e analizzato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il club nerazzurro spinge per l'attaccante nigeriano, ma si scontra con il muro eretto dall' Atalanta, che non intende fare sconti per il suo gioiello. La richiesta della Dea: 50 milioni e il "nodo Lipsia". L' Inter ha messo sul piatto un'offerta importante da 42 milioni di euro più 3 di bonus, ma la proposta è destinata a essere respinta.

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Proposto Nkunku all'Inter, Marotta dice no: i nerazzurri tirano dritto per la loro strada, vogliono Lookman dell'Atalanta ? Entro la prossima settimana l'Inter saprà se Ademola Lookman potrà unirsi alla ThuLa. Un ultimatum non c'è ma la sensazione che la

Lookman all'ultima curva: l'Atalanta prende tempo. L’Inter ci crede, ballano 5 milioni - Ma il dialogo ripartirà: sul tavolo l’offerta da 45 milioni. Secondo gazzetta.it

Sky – Inter, in arrivo offerta formale all’Atalanta per Lookman! Le sensazioni sul colpo sono… - Oggi c'è stato un contatto per Lookman tra l'Inter e l'Atalanta a margine dell'assemblea di Lega: ecco le novità dagli studi di Sky Sport ... Da fcinter1908.it