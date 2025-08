Lookman ha rotto sui social con l’Atalanta quai impossibile ormai una sua permanenza a Bergamo

2025-08-01 17:27:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Marina Belotti 01 ago 2025, 19:27 Ultimi aggiornamenti: 01 ago 2025, 19:29 L’esterno offensivo dell’Atalanta al momento è intenzionato ad accettare solo l’offerta dell’Inter Adesso ci sono tutti gli ingredienti perché Lookman diventi un caso. Dopo il rifiuto dell’Atalanta all’offerta dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus, il nigeriano ha smesso di seguire il club bergamasco su Instagram, ha cancellato tutte le foto che lo ritraevano in nerazzurro dal 20222023 e ha perfino cambiato la sua immagine di profilo con uno sfondo nero, in segno di lutto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: atalanta - lookman - rotto - social

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! Novità importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Lookman in forse per la sfida con la Roma. Genoa-Atalanta tra sabato 17 e domenica 18 - SERIE A. Due le notizie principali di venerdì 9 maggio: Ademola Lookman è in dubbio per il match di lunedì 12 al Gewiss Stadium per un guaio muscolare e Genoa-Atalanta da domenica 18 potrebbe essere anticipata a sabato 17.

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: il VIDEO della rete del nigeriano.

Il Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha da poco rotto il silenzio sulla trattativa in corso con l'Inter per Lookman. #atalanta #inter #Lookman #Percassi Vai su Facebook

#Inter, #Lookman rompe con l'#Atalanta: complicata la sua permanenza a Bergamo Vai su X

Lookman ha rotto sui social con l'Atalanta, (quai) impossibile ormai una sua permanenza a Bergamo; L'Atalanta rifiuta l'offerta dell'Inter, Lookman la rimuove dai propri profili social; Inter-Lookman, il problema con l’Atalanta sono i bonus: ecco perché.

Lookman-Atalanta, è rottura: l'attaccante cancella tutti i riferimenti alla Dea dai social - Dopo che l'Atalanta ha rifiutato l'offerta da 45 milioni dell'Inter, l'attaccante nerazzurro ha rimosso dai propri social ogni riferimento alla Dea ... Segnala calciomercato.com

Ultimi aggiornamenti: 01 ago 2025, 19:29 - L'esterno offensivo dell'Atalanta al momento è intenzionato ad accettare solo l'offerta dell'Inter Adesso ci sono tutti gli ingredienti perché Lookman diventi un caso. Secondo calciomercato.com