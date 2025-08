Lookman all’Inter rischia di saltare? L’allarme da Bergamo | Occhio all’ipotesi se non dovesse arrivare un nuovo rilancio! Una clausola incide sul mancato via libera

Lookman all’Inter rischia di saltare? L’allarme da Bergamo: «Occhio all’ipotesi se non dovesse arrivare un nuovo rilancio!». Il punto. Non si sblocca la trattativa tra il mercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, attaccante esterno classe 1997 che piace moltissimo al tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da PrimaBergamo, nella giornata di oggi il club orobico dovrebbe rifiutare la proposta ufficiale presentata da Marotta e Ausilio, che si aggira attorno ai 42 milioni di euro piĂą 3 di bonus. La valutazione, infatti, non viene ritenuta congrua rispetto al valore del calciatore, reduce da una stagione da protagonista con la maglia della Dea. 🔗 Leggi su Internews24.com

