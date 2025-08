Una delle tante telenovele di mercato che ci sta accompagnando in questo non troppo rovente finale di luglio, è quella che riguarda l’Inter e Ademola Lookman. Una trattativa che, ad oggi, tiene l’Italia calcistica col fiato sospeso. Classe ’97, il buon Ademola, ci ha deliziato con le sue giocate da fuoriclasse fin dall’agosto del 2022. 3 anni di dribbling fulminanti, gol da angoli impossibili e con la ciliegina dell’ormai leggendaria tripletta in finale di Europa League. Dunque, non è un caso che faccia così tanta gola alla Beneamata. Non è un segreto: all’Inter serve disperatamente qualcuno in grado di spaccare le partite. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Lookman all’Inter, occhio al flop fragoroso: i precedenti sono drammatici