Lookman alla Osimhen toglie le foto dell’Atalanta dai social | al calciomercato piace assai la sceneggiata

La sceneggiata segue un canovaccio ben preciso: essa, isso e ‘o malamente. Nel calciomercato è leggermente riadattata. A offendersi, a temere il muso, a minacciare, è il presunto traditore. Se ne vuole andare ma il marito o la moglie non lo lascia andare. In forza del contratto, chiede una cauzione. È una sceneggiata che si ripete ogni estate e ogni inverno, anche più volte a stagione. Non cambia mai, evidentemente ai protagonisti del calciomercato piace. Si divertono. Stavolta è il turno di Ademola Lookman. Lui se ne vuole andare, non ama più l’Atalanta, ora si è innamorato dell’Inter. Ma l’ Atalanta non vuole lasciarlo andare, almeno non a una cauzione inferiore rispetto a quella richiesta da Percassi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lookman alla Osimhen, toglie le foto dell’Atalanta dai social: al calciomercato piace assai la sceneggiata

