Mentre le proteste per l' immigrazione incontrollata stanno prendendo piede, un rapporto della sanità pubblica ha mostrato come quasi un milione di immigrati in attesa di asilo politico abbia ricevuto un pass che consente accesso completo e gratuito ad ogni servizio sanitario. Documenti resi pubblici oggi dal servizio sanitario nazionale hanno causato sconcerto e rabbia tra la popolazione inglese, per la quale prenotare una visita dal medico generico sta diventando sempre più complicato. Se i contribuenti devono spesso spendere centinaia di sterline, per i richiedenti asilo tutto è gratis: dalle medicine alle cure dentarie, dagli occhiali alle parrucche fino ai mezzi pubblici per recarsi agli appuntamenti.

© Ilgiornale.it - Londra, scandalo nella sanità: per gli immigrati tutto gratis, dal dentista agli occhiali