Locorotondo | inizia il Viva! festival Nona edizione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: La Valle d’Itria è pronta a vibrare ancora una volta. Venerdì 1 agosto 2025  prende il via la nona edizione  del Viva! Festival, appuntamento ormai imprescindibile dell’estate musicale italiana ed europea, che fa dell’incontro tra innovazione e territorio  il suo tratto distintivo. In un paesaggio ormai mitico come quello di Locorotondo  – insinuato tra ulivi, trulli e pietra bianca – la musica non è solo suono, ma materia viva, rito collettivo, orizzonte di senso. Per tre giorni, dal 1 al 3 agosto, il festival trasformerĂ la Puglia in un laboratorio sonoro e culturale a cielo aperto, dove ogni performance sarĂ un atto creativo e ogni incontro un’occasione per riflettere sul nostro tempo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

