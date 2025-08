L’Occidente denuncia la minaccia iraniana Washington e Londra avvisano Teheran

Gli Stati Uniti, il Regno Unito e dodici Paesi europei – tra cui Francia, Germania, Svezia e Canada – hanno diffuso una dichiarazione congiunta sulle attività ostili dell’intelligence di Teheran, denunciando una campagna crescente di minacce e operazioni clandestine nei loro territori. Il comunicato parla chiaro: i servizi segreti iraniani stanno prendendo di mira dissidenti, giornalisti, cittadini ebrei e funzionari occidentali, sia in carica che ex, attraverso tentativi di rapimento, intimidazioni e omicidi pianificati. La novità più allarmante è il ricorso sempre più frequente a organizzazioni criminali transnazionali, utilizzate come proxie operativi per condurre missioni di spionaggio o di repressione all’estero. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Occidente denuncia la minaccia iraniana. Washington e Londra avvisano Teheran

