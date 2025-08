Lo strano caso del Quirinale | dichiara guerra al dl Sport che salva i soldi degli italiani

L’obiettivo della norma, che lascia libertĂ alle Federazioni, è fermare chi vuole fondi facili per eventi inutili. Per il Colle però lo strumento legislativo scelto non è corretto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lo strano caso del Quirinale: dichiara guerra al dl Sport che salva i soldi degli italiani

In questa notizia si parla di: strano - caso - quirinale - dichiara

Lo strano caso del concerto di Achille Lauro a Montesarchio - Tempo di lettura: 2 minuti Un annuncio inaspettato, una marcia indietro e infine la smentita ufficiale: l’ipotizzato concerto di Achille Lauro a Montesarchio è diventato nel giro di 24 ore un vero e proprio caso mediatico.

Conclave, fumo bianco dal camino della Sistina: lo strano caso dopo la fumata nera – Video - La seconda fumata nera del Conclave è terminata con un fumo bianco che è durato diversi secondi. Il colore, usato per annunciare il raggiungimento del quorum e quindi l’effettiva elezione di un nuovo Papa, ha generato attimi di confusione tra i fedeli.

Elezioni Coni? Uno vale… due: lo strano caso di Andrea Mancino, che può votare due volte (per lo stesso candidato) - In politica non tutti i voti sono uguali, alcuni pesano più di altri. Quello di Andrea Mancino, storico n.

Il Cremlino attacca il Quirinale per il paragone tra Russia e nazismo; Mosca a Mattarella: paragone Russia-Nazismo blasfemo. Le reazioni della politica italiana; Mosca mette nel mirino Mattarella.