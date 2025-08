Lo strano caso del Nepal il Paese dove un auto su tre è elettrica

Lo sapete che in Asia esiste un Paese dove un auto su tre √® elettrica? Non stiamo parlando della Cina, e neppure di Giappone o Corea del Sud. Questa inaspettata rivoluzione green della mobilit√† √® in corso ai piedi dell‚ÄôHimalaya: in Nepal. Da queste parti i veicoli elettrici (Ev) hanno rappresentato il 76% di tutti i veicoli per passeggeri venduti nel 2024 e la met√† di quelli commerciali leggeri. Si tratta di un risultato pazzesco considerando che cinque anni fa la percentuale era pressoch√© pari a zero. Oggi, invece, la quota degli Ev sul mercato nepalese √® inferiore soltanto a casi particolari come Norvegia e Singapore. 🔗 Leggi su It.insideover.com ¬© It.insideover.com - Lo strano caso del Nepal, il Paese dove un auto su tre √® elettrica

