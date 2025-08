Lo chiamarono attivismo giudiziario. Le affibbiarono un’etichetta politica. Diffusero video privati, la accusarono di faziositĂ , di sabotaggio, di militanza mascherata. Ma oggi la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dice una cosa sola: Iolanda Apostolico aveva ragione. Aveva ragione nel ritenere che la Tunisia non potesse essere considerata “Paese sicuro” senza un esame serio. Aveva ragione nel difendere il diritto di ogni giudice a valutare, in autonomia, la fondatezza delle designazioni governative. Aveva ragione nel non piegarsi al decreto Cutro. Lo schiaffo è netto, formale, irrevocabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Lo schiaffo europeo a Meloni dimostra che Apostolico aveva ragione