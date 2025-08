LNP PASS si rinnova | nuova piattaforma streaming con Deltatre per Serie A2 e B su tutti i dispositivi

Deltatre, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per streaming, digitale, dati e grafiche per sport e media, ha stretto una partnership con Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) per il lancio di una piattaforma direct-to-consumer (DTC) completamente rinnovata e di nuova generazione. Il lancio del nuovo LNP PASS segna l’inizio di una collaborazione quinquennale tra Deltatre e LNP, mirata a crear. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - LNP PASS si rinnova: nuova piattaforma streaming con Deltatre per Serie A2 e B su tutti i dispositivi

In questa notizia si parla di: deltatre - pass - piattaforma - streaming

Nasce il nuovo LNP Pass in collaborazione tra Lega Nazionale Pallacanestro e Deltatre; La LBA valuta piattaforma streaming per il futuro dei diritti TV; Nasce la collaborazione tra Deltatre e LNP per tutte le partite di basket in diretta streaming.

LNP PASS si rinnova: nuova piattaforma streaming con Deltatre per Serie A2 e B su tutti i dispositivi - Deltatre, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per streaming, digitale, dati e grafiche per ... Scrive digital-news.it

Deltatre Announces Acquisition of Endeavor Streaming to Create Digital and Streaming Platform Leader - Deltatre, a leading international provider of streaming, digital, data, and graphics solutions for the sports, media, and entertainment industries, today announced it has entered into a definitive ... Secondo msn.com