Livorno la leggendaria Amii Stewart ospite a Effetto Venezia

LIVORNO – Effetto Venezia 2025 entra nel vivo con una serata che promette emozioni forti. Sul palco centrale di Piazza del Luogo Pio, questa sera (1 agosto) salirĂ la leggendaria Amii Stewart, protagonista di uno show pensato per lasciare il segno. Alle 22,30 prenderĂ vita A New Line on the Horizon, un concerto che mescola i suoi iconici successi – da Knock on Wood a Friends – con reinterpretazioni raffinate in chiave soul, R&B e jazz. Una performance elegante e potente, che racconta la capacitĂ di un'artista senza tempo di reinventarsi con grazia. La serata si inserisce in un cartellone densissimo di eventi gratuiti sparsi in ben ventuno location del quartiere Venezia, con un unico filo conduttore: Creativa – Quello che le donne ci dicono, tema che celebra la voce, la sensibilitĂ e la forza femminile in tutte le sue espressioni.