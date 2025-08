Livorno abbraccia commossa Gino Cecchettin | Giulia mi diceva | Papà stai tranquillo Filippo non farebbe male a nessuno

LIVORNO – Il lunghissimo applauso di una piazza commossa ad accogliere Gino Cecchettin sul palco di ‘Effetto Venezia 2025?. In migliaia hanno gremito piazza del Luogo Pio per ascoltare in rigoroso silenzio il p apà di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Livorno ha abbracciato papà Gino in una serata ricca di emozione. Una Livorno che Gino Cecchettin ha ringraziato lui stesso molto commosso davanti all’affetto della città: “ Grazie da parte della mia famiglia”. E che il sindaco Luca Salvetti, sul palco con Grazia Di Michele, direttrice artistica di ‘Effetto Venezia 2025’ ha voluto ringraziare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it