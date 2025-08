Liverpool si preparò ad allontanarsi dopo la fuga di Alexander Isak con l’inizio

2025-08-01 19:34:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riferito, Liverpool è disposto ad abbandonare la loro ricerca di Alexander Isak durante questa finestra di trasferimento dopo che un’offerta iniziale di £ 110 milioni è stata respinta da Newcastle. Diversi punti vendita hanno riferito che i Reds non hanno intenzione di presentare una seconda offerta per l’attaccante, che è valutato a circa £ 150 milioni dai Magpies. Il 25enne, che ha segnato 54 gol impressionanti in 86 partite della Premier League da quando si è trasferito nel Nord Est da Real Sociedad nell’agosto 2022, è stato lasciato fuori dalla squadra di Eddie Howe per il tour pre-stagionale del Newcastle in Asia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Liverpool, Slot chiude il caso Alexander-Arnold: «Concentriamoci sul titolo vinto, non sui fischi» - Liverpool e quello che è stato il caso Alexander Arnold. Le dichiarazioni del tecnico Arne Slot su quello che sarà l’esito definitivo L’ambiente in casa Liverpool, fresco vincitore della Premier League 2024-2025, è stato scosso dalla reazione di una parte dei tifosi nei confronti di Trent Alexander-Arnold.

Carragher dice che Booing di Alexander-Arnold dei fan di Liverpool non è “per me” - 2025-05-11 20:02:00 Giorni caldissimi in redazione! Jamie Carragher ha colpito i sostenitori del Liverpool che hanno fischiato Trent Alexander-Arnold durante il pareggio per 2-2 di questo pomeriggio con l’Arsenal.

Salah difende Alexander-Arnold dopo che il difensore del Liverpool ha fischiato prima della mossa del Real Madrid - 2025-05-17 10:00:00 Giorni caldissimi in redazione! Mohamed Salah ha parlato fuori In supporto Di Trento Alexander- Arnold Dopo IL Liverpool difensore era fischiato di Alcuni sezioni Di IL Anfield Crowd in vista del suo trasferimento al Real Madrid.