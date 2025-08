Liverpool parte l' assalto ad Isak

Liverpool, 1 agosto 2025 – È partito l'assalto del Liverpool ad Alexander Isak. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i reds hanno presentato la prima offerta ufficiale al Newcastle di 138 milioni di euro, ma i Magpies hanno prontamente rifiutato. Il piano della dirigenza bianconera è chiaro: se non arriva il sostituto, lo svedese non parte, ma il Liverpool non ha alcuna intenzione di mollare e nei prossimi giorni è atteso un rilancio. Prosegue, quindi, il restyling dell'attacco dei reds, che, dopo Ekitike e Wirtz vogliono chiudere per un altro giocatore offensivo. In questa sessione di mercato, il Liverpool è una delle squadre che ha speso di più, rinforzandosi in tutti i reparti, ma gli acquisti del club non sono ancora finiti e la dirigenza ha puntato Isak che, nel frattempo, continua ad allenarsi per conto suo nei campi di allenamento della Real Sociedad, il suo ex club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Liverpool, parte l'assalto ad Isak

