LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | manca poco all’inizio della finale dai 3 metri! Cinesi grandi favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14 Questa finale, la penultima per la maschile prima della piattaforma da 10 metri, sarà di altissimo livello, con molti atleti che oggi eseguiranno tuffi dal coefficiente di difficoltà da 3.9! 11.11 Bentornati amici di OA Sport! Mancano poco meno di 20 minuti all’inizio della finale maschile dal trampolino dei 3 metri! 9:42 Termina qui per ora la nostra DIRETTA LIVE scritta. Appuntamento alle 11.30 con la finalissima dal trampolino dei 3 metri. 9:40 I QUALIFICATI ALLA FINALE 1-Wang Zongyuan (CHN) 547-30 2-Cao Yuan (CHN) 512.15 3-Osmar Olvera Ibarra (MEX) 472. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: manca poco all’inizio della finale dai 3 metri! Cinesi grandi favoriti

In questa notizia si parla di: finale - diretta - metri - tuffi

Finale di serie A femminile di rugby tra Villorba e Valsugana: in diretta tv su Raisport - Un passo avanti importante, quello che vivrà domani il rugby femminile italiano. Si conclude infatti la stagione con la Finale di Serie A Elite Femminile che andrà in scena allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, dove Valsugana e Villorba, ore 15, rinnoveranno.

LIVE Venezia-Schio 60-53, A1 basket femminile in DIRETTA: ultimo quarto intensissimo, +7 Reyer a -5? dalla sirena finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-57 Costanza Verona non vuole mollare per la Famila Wuber.

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96? FINISCE LA PARTITA MILAN-BOLOGNA 0-1. Il Bologna vince la Coppa Italia contro i rossoneri.

DIRETTA LIVE - Giornata dedicata al sincro ai Mondiali di tuffi 2025. A Singapore di scena le donne dalla piattaforma dei 10 metri, e gli uomini dal trampolino dei 3 metri. Tocci e Marsaglia a caccia di una difficile medaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritt Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: i cinesi dominano la semifinale dal trampolino dei 3 metri. Bene il messicano Olvera Ibarra; LIVE Mondiali di nuoto: alle 13 Sara Curtis e la finale dei 100 sl. Torna in vasca anche Ceccon; Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro.

LIVE Mondiali di nuoto: alle 13 Sara Curtis e la finale dei 100 sl. Torna in vasca anche Ceccon - Thomas e Burdisso saranno impegnati nelle semifinali dei 100 farfalla. Da gazzetta.it

Mondiali tuffi, Pellacani-Pizzini concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro - Pizzini concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro ... Scrive sport.sky.it