LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la semifinale maschile dal trampolino dei 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA GARA 7:58 Pochi minuti al via della semifinale dal trampolino dei 3 metri maschili. 18 gli atleti che si contenderanno i 12 posti riservati ai finalisti. Scopriamo l’elenco dei partecipanti: Jonathan Ruvalcaba (DOM) Shin Jungwhi (KOR) Mohamed Ahmed Farouk (EGY Coller Dyer (USA) Yi Jaegyeong (KOR) Bohdan Chyzhovskyi (UKR) Carson Paul (CAN) Ilia Molchanov (NAB) Sho Sakai (JPN) Jules Bouyer (FRA) Liam Stone (NZL) Luis Felipe Uribe Bermudez (COL) Moritz Wesemann (GER) Jordan Houlden (GBR) Nikita Shleikher (NAB) Cao Yuan (CHN) Osmar Olivera Ibarra (MEX) Wang Zongyuan (CHN) 7:53 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di questa nuova giornata dei Mondiali di tuffi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la semifinale maschile dal trampolino dei 3 metri

In questa notizia si parla di: diretta - inizia - semifinale - trampolino

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 Dopo la botta della punizione di Antony la Fiorentina si sveglia, trova una doppietta con Gosens che riporta in parità complessiva al momento.

LIVE Milan-Bologna 0-0, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Sinistro di Holm innocuo per Maignan. 46? Inizia il secondo tempo! 21.

LIVE Musetti-Nakashima 0-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Discesa a rete in controtempo per Musetti che chiude con la volee incrociata.

DIRETTA LIVE - E' il momento del sincro misto dal trampolino dei 3 metri. Italia con il duo Pellacani/Santoro che cercherà di inserirsi nella lotta al podio. Segui con noi la DIRETTA LIVE testuale tuffo per tuffo della manifestazione Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: giornata dedicata al trampolino 3 metri uomini; Mondiali nuoto: Curtis in finale nei 100 sl, è la prima azzurra! Ceccon eliminato nei 200 dorso; I risultati e le medaglie del 30 luglio ai Mondiali di nuoto: Cerasuolo oro per l'Italia dopo Pellacani e Santoro.