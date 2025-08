LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la finale dei 3 metri! I cinesi cercano la doppietta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 I tuffatori sono entrati All’OCBC Aquatic Center! Manca pochissimo all’inizio della prima rotazione delle sei previste! 11.26 Occhio alle sorprese, perchè oltre Olvera Ibarra anche il britannico Jordan Houlden e il tedesco Moritz Wesemann vorranno fare di tutto per una delle tre medaglie! 11.23 I grandi favoriti alla vittoria finale sono i cinesi Cao Yuan e Wang Zongyuan che puntano alla doppietta: tuttavia, il messicano Olvera Ibarra farĂ di tutto per impensierirli almeno per una delle prime due medaglie della competizione! 11.20 Ricordiamo i partecipanti della finale, con l’ordine che seguiranno i 12 tuffatori qualificati: Sho Sakai (JPN). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la finale dei 3 metri! I cinesi cercano la doppietta!

In questa notizia si parla di: diretta - finale - cinesi - doppietta

Finale di serie A femminile di rugby tra Villorba e Valsugana: in diretta tv su Raisport - Un passo avanti importante, quello che vivrà domani il rugby femminile italiano. Si conclude infatti la stagione con la Finale di Serie A Elite Femminile che andrà in scena allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, dove Valsugana e Villorba, ore 15, rinnoveranno.

LIVE Venezia-Schio 60-53, A1 basket femminile in DIRETTA: ultimo quarto intensissimo, +7 Reyer a -5? dalla sirena finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-57 Costanza Verona non vuole mollare per la Famila Wuber.

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96? FINISCE LA PARTITA MILAN-BOLOGNA 0-1. Il Bologna vince la Coppa Italia contro i rossoneri.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: doppio oro per la Cina nelle finali del sincro, Pizzini e Pellacani chiudono quinte; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: rimpianto Italia nei 3 metri sincro maschile. Oro della Cina anche nella piattaforma da 10 metri femminile!; DIRETTA F1, GP Cina 2025: LIVE Gara.

Mondiali di nuoto 2025, diretta e risultati da Singapore: Sara Curtis in finale dei 100 stile - L'Italia ha conquistato due medaglie d'oro, tra cui la prima assoluta in una gara valida per il titolo di campione del mondo dei ... Lo riporta corriere.it

Diretta Nicolò Martinenghi/ Medaglia d’argento nei 100 rana! Oro a Qin Haiyang (Mondiali nuoto 2025) - Diretta Nicolò Martinenghi finale 100 rana Mondiali nuoto Singapore 2025 streaming video Rai 2: anche Ludovico Viberti gareggia per le medaglie. Riporta ilsussidiario.net