LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Ibarra torna avanti su Cao e Wang! Siamo all’ultimo round!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Manca un tuffo con Olvera Ibarra che torna al primo posto con un punto da più di 100 punti, con Cao e Wang che devono sperare nel suo errore per trovare la medaglia d’oro, ma il messicano non sembra avere intenzione di regalare nessun punto ai due cinesi!! Che gara!! 12.29 Cao esegue un doppio e mezzo carpiato con due avvitamenti e lo fa benissimo! I punti sono 86.70 e resta dietro al messicano di mezzo punto! Coefficiente da 3.6, inveve, per Wang che con un triplo e mezzo indietro raggruppato raccoglie sbaglia ancora!! I punti per lui sono 82.80!! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ibarra torna avanti su Cao e Wang! Siamo all’ultimo round!

