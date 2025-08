LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Ibarra è campione del mondo nel trampolino dai 3 metri! Battuti i cinesi Cao e Wang!

Termina qui la cronaca testuale in Diretta LIVE di una meravigliosa finale maschile di tuffi dal trampolini 3 metri, con un leggendario Olvera Ibarra che da 2004 sconvolge il mondo della disciplina diventando il nuovo campione mondiale della categoria davanti ai due plurivincitori cinesi! Il messicano ha fatto la storia, ma i Mondiali di tuffi non finiscono qui, visto che domani andrĂ in scena la semifinale e la finale del trampolino 3 metri femminile, con Elisa Pizzini che vuole sorprendere e Chiara Pellacani che vuole confermarsi al top del mondo.

