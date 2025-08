LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | i cinesi dominano la semifinale dal trampolino dei 3 metri Bene il messicano Olvera Ibarra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:38 Grande spettacolo dunque sin dal mattino in una delle gare simbolo dei tuffi. Cinesi già in palla, con un Olvera Ibarra pronto a stupire 9:35 Già qualificato Wang Zongyuan piazza un ultimo tuffo da 96.90 tanto per gradire. 547.30 e semifinali vinte dall’asso cinese. 9:35 Chiude alla grande Olvera Ibarra. Doppio col triplo spaziale del messicano, che porta a casa 93.60 punti per un totale di 472.50. Il centroamericano ha compiuto inoltre due errori. 9:34 Doppio con triplo sporcato nel finale da Nikita Shleikher. Il russo avanza comunque agevolmente in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: i cinesi dominano la semifinale dal trampolino dei 3 metri. Bene il messicano Olvera Ibarra

