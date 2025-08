LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | è già spettacolo nella semifinale maschile dal trampolino dei 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:51 Triplo e mezzo indietro raggruppato abbondante per l’americano Dyer, che mette a repentaglio la qualificazione ottenendo appena 37.80 punti. Doppio e mezzo rovesciato carpiato da 60.00 per il sudcoreano Yi Jaegyeong. QUARTA ROTAZIONE 8:47 Doppio con tre avvitamenti da 3.9 di coefficiente eseguito con semplicitĂ da Wang Zongyuan. Per il cinese ci sono 93.50 e la prima posizione fortificata a quota 276.50. Seconda piazza per Cao Yuan (254.85) seguito dal tedesco Weseman (233.60). 8:45 Cao Yuan piazza un triplo e mezzo rovesciato stellare. Il cinese ottiene lo score di 89. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: è giĂ spettacolo nella semifinale maschile dal trampolino dei 3 metri

