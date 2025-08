LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Cao e Wang tornano avanti! Ibarra vuole la rimonta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Cao esegue un doppio e mezzo carpiato con due avvitamenti e lo fa benissimo! I punti sono 86.70 e resta dietro al messicano di mezzo punto! Coefficiente da 3.6, inveve, per Wang che con un triplo e mezzo indietro raggruppato raccoglie sbaglia ancora!! I punti per lui sono 82.80!! 12.27 Houlden fa benissimo con il triplo e mezzo indietro raggruppato: entrata in acqua davvero spettacolare che gli consegna 91.80!! Che punteggio per il britannico!! Olvera Ibarra fa benissimo il suo tuffo da 3.8 e continua a sperare nella medaglia d’oro!! I punti conquistati grazie al penultimo tuffo della sua gara sono 102. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cao e Wang tornano avanti! Ibarra vuole la rimonta!

In questa notizia si parla di: diretta - wang - tuffi - mondiali

