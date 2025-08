LIVE Sonego-Rublev 7-5 4-6 3-6 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | azzurro rimontato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Sonego e Rublev, un saluto sportivo! 21:16 Dieci ace a sei per l’azzurro, che con la prima raccoglie il 71% contro il clamoroso 88% del rivale, che invece con la seconda si difende peggio di Sonego (32% contro 47%). 21:15 È il russo che torna a vincere due partite di fila, in un Masters 1000. L’azzurro ha giocato una bella partita ma alla fine non è stato tanto bravo da andarsela a prendere. Il break del 5nto gioco grida vendetta, dopo che avevamo impattato sul 2-2! 21:12 Rublev b. Sonego 5-7, 6-4 6-3! Si arrende l’azzurro con il doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 7-5, 4-6, 3-6, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: azzurro rimontato

In questa notizia si parla di: sonego - diretta - azzurro - rublev

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Amici di OA Sport, l’appuntamento è per il prossimo Live di tennis.

LIVE Sonego-Nakashima 6-7, 7-6, 6-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: chi vincerà il terzo tie-break? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. Sonego prova a difendersi con un back ma la palla si ferma in rete.

LIVE Sonego-Shelton 4-6, 6-4, 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro salva un game già molto importante a inizio 3° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 PRIMA VINCENTE! A-40 Non trova la palla Shelton!!! Incredibile cosa ha fatto dopo una gran risposta di rovescio.

Un grande Sonego comincia forte a Toronto Il tennista azzurro in poco più di un'ora regola il cinese Bu e si qualifica al 3° turno Vai su Facebook

LIVE Sonego-Rublev 1-0, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: iniziato il match; Atp Toronto, il programma di oggi: partite e orari; A che ora Sonego-Rublev oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming.

Diretta Canadian Open 2025/ Sonego Rublev streaming video tv: ancora sedicesimi (oggi 1 agosto) - Diretta Canadian Open 2025 Sonego Rublev streaming video tv oggi 1 agosto: orario e risultato delle partite dei sedicesimi, gioca anche Cobolli. Si legge su ilsussidiario.net

Masters 1000 di Toronto, Cobolli e Sonego oggi in campo: orari e dove vederle in tv e streaming - Il Masters 1000 di Toronto sta per entrare nel vivo, ma purtroppo nei primi turni sono stati eliminati gran parte dei tennisti italiani. Lo riporta msn.com