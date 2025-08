LIVE Sonego-Rublev 7-5 4-6 2-4 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | l’azzurro cede subito il break riconquistato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Clamoroso dritto anomalo sulla riga!!! 15-15 Smorzata in rete. 15-0 Adesso c’è quantomeno da vincere questo, poi tentare un nuovo controbreak! 2-4 Gira un gioco pesantissimo il russo e scappa ancora via nel set decisivo. 40-30 Con il servizio alla T Rublev. 30-30 Prima vincente. 15-30 Spinge di dritto e dimezza il disavanzo Rublev. 0-30 DOPPIO FALLO! 0-15 Si allunga ed esce il dritto di Rublev! 2-3 Stecca di dritto il torinese e allora niente da fare: di nuovo avanti di un break Rublev. 15-40 Nulla, errore di dritto gratuito di Sonego. 15-30 Prima vincente!!!!! 0-30 Risposta parata di Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 7-5, 4-6, 2-4, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: l’azzurro cede subito il break riconquistato

In questa notizia si parla di: rublev - diretta - sonego - toronto

