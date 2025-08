LIVE Sonego-Rublev 7-5 2-3 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | russo avanti nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Con il dritto aveva fatto tutto il russo, poi ha sbagliato come nella parte finale del primo set! Occhio! 30-15 Aggredisce la risposta di rovescio e fa punto il torinese!! 30-0 Con l’inside in pesante il russo. 15-0 Servizio dritto e smash a rimbalzo. 2-3 Resta in vita nel secondo set l’azzurro! A-40 Di poco largo il dritto lungo riga del russo. 40-40 Seconda di servizio vincente. 30-40 Errore di rovescio Sonego. 30-30 Gran risposta nei piedi del russo con il dritto. 30-15 ACE! Ancora lo Slice! 15-15 Risposta vincente di rovescio Rublev. 15-0 Palla corta a segno Sonego! 1-3 Servizio e dritto On fire adesso il russo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 7-5, 2-3, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: russo avanti nel secondo set

