LIVE Sonego-Rublev 3-2 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | tre chance di break cancellate!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Sbaglia di dritto Sonego 3-2 Restiamo avanti nel primo set! 40-15 Errore di rovescio. 40-0 Non risponde di rovescio il russo. 30-0 Gran dritto anomalo di Sonego! 15-0 Il nastro accomoda la palla a Sonego, ma poi la Veronica vincente dell’azzurro è favolosa! 2-2 Ace. 40-15 Prima vincente! 30-15 Fuori il rovescio difensivo di Sonego. 15-15 Il nastro porta via il dritto al russo. 15-0 Prima vincente Rublev. 2-1 Ancora la prima. A-40 Prima vincente Sonego! 40-40 Sempre la prima! 40-A Passa di rovescio il russo. 40-40 Prima vincente! 40-A Vincente di rovescio lungo riga  il russo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 3-2, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: tre chance di break cancellate!

In questa notizia si parla di: sonego - diretta - rublev - toronto

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Amici di OA Sport, l’appuntamento è per il prossimo Live di tennis.

LIVE Sonego-Nakashima 6-7, 7-6, 6-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: chi vincerĂ il terzo tie-break? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. Sonego prova a difendersi con un back ma la palla si ferma in rete.

LIVE Sonego-Shelton 4-6, 6-4, 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro salva un game già molto importante a inizio 3° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 PRIMA VINCENTE! A-40 Non trova la palla Shelton!!! Incredibile cosa ha fatto dopo una gran risposta di rovescio.

Lorenzo Sonego debutta così a Toronto Al prossimo turno troverà Rublev BMW Italia Vai su Facebook

LIVE Sonego-Rublev 1-0, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: iniziato il match; Atp Toronto, il programma di oggi: partite e orari; Masters 1000 di Toronto, Cobolli e Sonego oggi in campo: orari e dove vederle in tv e streaming.

Masters 1000 di Toronto, Cobolli e Sonego oggi in campo: orari e dove vederle in tv e streaming - Il Masters 1000 di Toronto sta per entrare nel vivo, ma purtroppo nei primi turni sono stati eliminati gran parte dei tennisti italiani. Da msn.com

Diretta Canadian Open 2025/ Sonego Rublev streaming video tv: ancora sedicesimi (oggi 1 agosto) - Diretta Canadian Open 2025 Sonego Rublev streaming video tv oggi 1 agosto: orario e risultato delle partite dei sedicesimi, gioca anche Cobolli. Scrive ilsussidiario.net