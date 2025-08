LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | reazione d’orgoglio di Ceccon! Frantuma il record italiano e vola in finale nei 100 farfalla! Curtis lontana dalle medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 14.16. KATE DOUGLASS E’ ORO NEI 200 RANA! 2’18?50 con record dei campionati per la statunitense, secondo posto per la russa Chikunova con 2’19?96, terza la sudafricana Corbett con 2’23?52, poi Zmushka, Evans e Teterevkova 14.15: Ai 100 Douglass, Chikunova, Evans 14.12: Al via la finale dei 200 rana donne, queste le protagoniste di una finale che potrebbe risolversi in una lotta a due tra Chikunova e Douglass: 1 CORBETT Kaylene RSA 15 JUN 1999 2:23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: reazione d’orgoglio di Ceccon! Frantuma il record italiano e vola in finale nei 100 farfalla! Curtis lontana dalle medaglie

In questa notizia si parla di: nuoto - mondiali - diretta - reazione

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

La 18enne Sara Curtis conquista la finale dei 100 sl ai Mondiali di nuoto di Singapore, in semifinale si è piazzata quarta con il tempo di 53"39 dietro all'australiana Mollie O'Callaghan prima con 52"82, la cinese Yujie Cheng (53"34) e la francese Beryl Gastald Vai su Facebook

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Curtis ottava nei 100 sl! Tra poco Ceccon nei 100 farfalla; Mondiali nuoto: argento per Ceccon e Quadarella. Razzetti e Burdisso in finale nei 200 farfalla; Sara Curtis ancora distante dalle medaglie mondiali nei 100 sl. Oro a Steenbergen.

Mondiali nuoto diretta: segui Sara Curtis, Ceccon e gli altri azzurri in gara oggi - Si va a caccia di altre medaglie, tante speranze sulla giovane italiana in finale nei 100m stile libero: tutti gli aggiornamenti ... Secondo corrieredellosport.it

Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore/ Streaming video Rai 2: programma, orario e finali (oggi 1 agosto) - Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2, oggi venerdì 1 agosto: orario e risultato live delle gare del giorno. Si legge su ilsussidiario.net