LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la caccia di Benedetta Pilato e Sara Curtis nei 50

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia nei primi cinque giorni dell’appuntamento iridato ha conquistato sei medaglie, l’oro di Cerasuolo nei 50 rana, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi, di Quadarella nei 1500 sl e di Ceccon nei 100 dorso e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e sedici posti in finale conquistati. Sesta giornata ai Mondiali di nuoto di Singapore e l’Italia si presenta al via con ambizioni da protagonista in alcune delle gare più attese dell’intero programma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la caccia di Benedetta Pilato e Sara Curtis nei 50

qualità dell'acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15

Taddeucci ancora d'argento! E' seconda dietro a Johnson

quattro in fuga! Taddeucci c'è. Sembra che si stacchino in quattro e Taddeucci c'è assieme a Johnson, Mihalyvari-Farkas e de Valdes

Mondiali di nuoto, risultati delle gare di oggi in diretta live

Staffetta 4x100 mista mixed in finale con il miglior tempo Alberto Razzetti e Manuel Frigo in semifinale.

Si va a caccia di altre medaglie, tante speranze sulla giovane italiana in finale nei 100m stile libero

Diretta Mondiali nuoto 2025 Singapore/ Streaming video Rai 2: programma, orario e finali (oggi 1 agosto)