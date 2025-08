LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Ceccon stavolta non sbaglia sorpresa Di Pietro Quadarella e 4×200 sl in finale Si riparte alle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 6.50: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 13.00 per la sesta sessione di finali. Grazie per averci seguito e buona giornata! 6.48: Si chiude una sessione positiva per l’Italia di batterie in apertura della sesta giornata di gare ai Mondiali di Singapore. Non fosse per il centesimo che ha estromesso Burdisso dalla semifinale dei 100 farfalla sarebbe un en plein italiano. Ceccon ha superato il turno nei 100 farfalla, Deplano con il quinto tempo e Zazzeri con il 14mo si sono qualificati per le semifinali dei 50 stile, Silvia Di Pietro con il nuovo record italiano sbriciolato, è in semifinale nei 50 farfalla donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon stavolta non sbaglia, sorpresa Di Pietro, Quadarella e 4Ă—200 sl in finale. Si riparte alle 13.00

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon ci riprova nei 100 farfalla, torna Quadarella negli 800 sl: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DI

Mondiali di nuoto di Singapore: Quadarella è argento nei 1500 sl, Ceccon argento nei 100 dorso Il racconto della giornata Tutte le gare in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/mondiali-di-nuoto-world-aquatics-championships-2025-si

