LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Ceccon non sbaglia i conti record italiano di Di Pietro Deplano e Zazzeri ok Attesa per la 4×200 e Quadarella

5.51: germania, usa e Cina al via della prima batteria della 4×200 stile libero uomini 5.49: Queste le semifinaliste dei 50 farfalla donne: Walsh, Perkins, Di Pietro, Surkova, Douglass, Junevik, Ikee, Potocka, Hirai, Kohler, Giele, Price, Gallagher, Vanotterdijk, Ruck, Wang 5.46: Gretchen Walsh domina l'ultima batteria con 25?22, seconda Douglass con 25?56, terza Potocka con 25?63. Di Pietro in semifinale con il terzo crono 5.44: La svedese Junevik con 25?59 si impone nella penultima batteria dei 50 farfalla, seconda Ikee con 25?63, terza Vanotterdijk con 25?79.

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon ci riprova nei 100 farfalla, torna Quadarella negli 800 sl: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DI

Mondiali di nuoto di Singapore: Quadarella è argento nei 1500 sl, Ceccon argento nei 100 dorso Il racconto della giornata Tutte le gare in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/mondiali-di-nuoto-world-aquatics-championships-2025-si

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon cerca il riscatto nei 100 farfalla, Quadarella all’attacco negli 800 sl; Mondiali nuoto: Curtis in finale nei 100 sl, è la prima azzurra! Ceccon eliminato nei 200 dorso; Burdisso-Razzetti in finale nei 200 farfalla.

Mondiali di nuoto, i risultati delle gare di oggi: i tempi delle batterie - Al maschile bene Bacico e Mantegazza rispettivamente nei 200 dorso e 200 rana, fuori Thomas

Diretta Thomas Ceccon/ Finale 100 dorso Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2 (29 luglio) - Diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2, oggi 29 luglio: orario e risultato live della finale.