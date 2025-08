LIVE Italia-Slovenia Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri si giocano l’approdo in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Slovenia – Il tabellone dell’Italia – Gli sloveni ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, semifinale della Nations League 2025 di volley maschile. L’appuntamento è per sabato 2 agosto, alle ore o9.00 italiane, sul campo di Ningbo (Cina): gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Cuba per 3-1, mentre i balcanici sono reduci dall’impresa confezionata contro la Francia (3-1 rifilato ai Campioni Olimpici e detentori del trofeo, sovvertendo il pronostico della vigilia). I Campioni del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti a un avversario in forma smagliante e che va sempre temuto per la sua caparbietĂ , anche se gli ultimi precedenti importanti hanno sempre sorriso ai ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi: finale degli Europei 2021, semifinale dei Mondiali 2022, match della fase preliminare di Nations League un paio di settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l’approdo in finale

In questa notizia si parla di: italia - slovenia - diretta - nations

Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming - Ultima settimana di fase preliminare, ultimi verdetti da scrivere e una qualificazione da blindare. La Volley Nations League 2025 entra nella sua fase decisiva, e per l’ Italia maschile il palcoscenico sarà quello di Lubiana, dove da mercoledì 16 a domenica 20 luglio gli azzurri disputeranno le ultime quattro gare in cerca del pass per la Final Eight.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sconfinamento in Slovenia, sarà volata? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: c’è lo sconfinamento in Slovenia, arrivo a Nova Gorica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025.

? #ItaliaSlovenia ? StoĹľice Arena, Lubiana ? Ore 20.30 DAZN | VBTV #LaNazionale | #VNL2025 | #BePartOfTheGame | Volleyball World Volleyball Nations League Vai su Facebook

Su che canale vedere in tv Italia-Slovenia, semifinale Nations League volley 2025: orario esatto e streaming; Semifinale | Italia - Slovenia in Diretta Streaming | IT; Italia-Slovenia vale la finale di VNL: quando e dove vederla.

Dove vedere in tv Italia-Slovenia, semifinale di nations league volley maschile: orario e quando si gioca - Dopo la vittoria contro Cuba ai quarti, la Nazionale di De Giorgi sfida gli sloveni per conquistare un posto in finale: tutte le informazioni sul match ... Lo riporta corrieredellosport.it

VNL Finals: l’Italia affronterà la Slovenia in semifinale - Sabato prossimo gli azzurri giocheranno contro la Slovenia che oggi ha battuto 3- Scrive corrieredellosport.it