LIVE F1 Ungheria | la prima sessione di prove libere alle 13.30 la seconda alle 17

La Formula 1 in Ungheria per il 14° appuntamento della stagione 2025, ultimo prima della pausa: si corre all'Hungaroring a Budapest. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE F1 Ungheria: la prima sessione di prove libere alle 13.30, la seconda alle 17

LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: dalle 13.30 la prima sessione di prove libere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025.

Fernando #Alonso non prenderà parte alla prima sessione di Prove Libere del GP di Ungheria per un problema muscolare. Al suo posto correrà Felipe #Drugovich, pilota di riserva #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 #HungarianGP Vai su X

Prediction Gp di Ungheria #f1prediction #f1 #f2 #formula1 #formula2 #hungariangp #hungarygp Vai su Facebook

Gp ungheria 2025, prove libere e orari tv per seguire l’appuntamento all’hungaroring di budapest - Il gp Ungheria 2025 all’Hungaroring di Budapest apre con le prove libere il 1° agosto, con McLaren in forma dopo il successo in Belgio e Ferrari pronta a sfidare per il mondiale. Da gaeta.it