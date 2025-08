LIVE F1 GP Ungheria 2025 in DIRETTA | si comincia la Ferrari cerca risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 La Ferrari, dopo il podio di Charles Leclerc a Spa, cerca risposte in un tracciato mai davvero favorevole. L’ultima vittoria rossa risale al 2017 con Sebastian Vettel. 13.15 Le FP1 scatteranno alle ore 13.30 sul circuito dell’Hungaroring. 13.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: si comincia, la Ferrari cerca risposte

In questa notizia si parla di: diretta - ferrari - cerca - risposte

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 17.59 Visto il poco tempo a disposizione, i piloti faranno più che altro prove di partenza.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: uno-due McLaren nella FP2, Ferrari a lavoro sull’assetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Uno-due McLaren come nella FP1, dunque, mentre Hamilton è solo 17° con tanti problemi ai freni.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Norris parte forte nella FP2, Ferrari a lavoro sull’assetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Più in difficoltà Hamilton e Antonelli in undicesima e dodicesima posizione, rispettivamente a 0.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: dalle 16.30 le qualifiche Sprint, Ferrari in cerca di risposte - Vai su X

Il quarto round di Alfa Revival Cup sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara al gran finale con la gara di Domenica 27 luglio. Partenza prevista alle 18.35 in live streaming su YouTube. Seguiteci per accedere alla diretta e non perdere nemmeno un is Vai su Facebook

GP Belgio F1 2025: analisi, novità e il ritorno della Sprint; LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri firma la pole, Verstappen secondo. Sprofonda la Ferrari; F1 | RISULTATI: brutto errore di Leclerc nelle FP1, Verstappen davanti a tutti – GP Canada, Prove Libere 1.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte tra Sprint e qualifiche - 45 Team con più vittorie: FERRARI (18) La Scuderia di Maranello si è imposta con Alberto Ascari (1952, 1953), Peter Collins (1956), Phil Hill (1961), John Surt ... Da informazione.it