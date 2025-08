LIVE F1 GP Ungheria 2025 in DIRETTA | partite le FP1 Piastri detta il ritmo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Norris e Piastri si rimettono in testa. Prima piazza per il britannico in 1:17.631. 13.40 Hamilton anticipa il monegasco per 60 millesimi. 13.40 Ecco Leclerc, prima posizione in 1:18.786. 13.39 Ancora nessun crono per Leclerc. 13.38 Dietro seguono Sainz ed Albon con la Williams. 13.37 Russell ora in testa con 1:19.111. 13.36 Norris anticipa il compagno di squadra. 1:19.413 per il britannico. 13.35 Piastri detta il passo con 1:19.535. 13.33 Paul Aron sostituisce oggi Nico Hulkenberg sulla Kick Sauber. 13.31 Subito in pista Lewis Hamilton, otto volte vincitore in Ungheria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: partite le FP1, Piastri detta il ritmo

