LIVE F1 GP Ungheria 2025 in DIRETTA | Norris in testa segue Leclerc Indietro Hamilton e Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Terminata la VSC. Si può tornare a spingere. 14.00 30 minuti al termine! 13.58 Virtual Safety Car! 13.58 È ferma la Kick Sauber di Paul Aron. 13.57 Piloti ora ai box. 13.56 Questa la classifica provvisoria: 1 Lando NorrisMcLaren 1:16.837 2 Charles LeclercFerrari +0.583 3 Carlos SainzWilliams +0.957 4 Alexander AlbonWilliams +1.029 5 Oscar PiastriMcLaren +1.042 6 Liam LawsonRacing Bulls +1.205 7 Max VerstappenRed Bull Racing +1.357 8 Oliver BearmanHaas F1 Team +1.421 9 Isack HadjarRacing Bulls +1.492 10 Lewis HamiltonFerrari +1.558 11 Esteban OconHaas F1 Team +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Norris in testa, segue Leclerc. Indietro Hamilton e Verstappen

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: spadisti di bronzo!! Le sciabolatici sognano contro l’Ungheria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA BRONZO!!!! L’Italia batte la Germania 40-28 e sale sul gradino più basso del podio nella spada maschile 40-28 ANCORA PARATA E RISPOSTA PER DI VEROLI! Mancano solamente 4 secondi alla fine.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: spadisti di bronzo!! Le sciabolatici cercano la rimonta con l’Ungheria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 25-32 Confermata la stoccata dell’ungherese 25-32 È nuovamente l’ungherese a partire per prima.

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia inizia la corsa alla medaglia contro l’Ungheria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di judo 2025.

Durante il pre-gara del GP del Belgio, l'atmosfera ai box Red Bull era già tesa per l'assenza di Christian Horner, ma è bastata una domanda per alzare ulteriormente la temperatura. Nico Rosberg, in diretta tv, ha incalzato Jos Verstappen con una frase che ha

