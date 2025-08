LIVE F1 GP Ungheria 2025 in DIRETTA | Norris e Piastri in fuga le Ferrari inseguono con le Aston Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46 Hamilton entra in azione con le soft per la sua simulazione. Antonelli con le medie. Norris a sua volta con le gialle. Verstappen in 1:22.003, Lawson in 1:22.182 17.45 Hadjar con le medie gira in 1:22.775, Verstappen in 1:22.419, Lawson in 1:22.430. 17.44 Piastri entra in pista con le gomme medie. Verstappen lo imita dopo un inizio di weekend davvero difficile. 17.43 Ed ora i piloti si preparano per le simulazioni di passo gara. Nella FP1 la Ferrari aveva dato ottimi segnali. Le rosse sapranno confermarsi prima sfidante delle McLaren? 17.42 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Lando  Norris 1:15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Norris e Piastri in fuga, le Ferrari inseguono con le Aston Martin

In questa notizia si parla di: diretta - norris - piastri - ungheria

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 17.59 Visto il poco tempo a disposizione, i piloti faranno più che altro prove di partenza.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Norris parte forte nella FP2, Ferrari a lavoro sull’assetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Più in difficoltà Hamilton e Antonelli in undicesima e dodicesima posizione, rispettivamente a 0.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Hamilton cresce, Piastri e Norris precedono Russell - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Sainz record nel T3 sale in terza posizione a 52 millesimi da Piastri! Norris non migliora nè nel T1, nè nel T2 e si ferma a 4 decimi dal suo crono precedente.

LIVE #F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: alle 17.00 le FP2, le #Ferrari vogliono confermarsi in scia alle #McLaren -#HungarianGP #Leclerc #Hamilton #Norris #Piastri #Verstappen Vai su X

Il podio del Gran Premio del Belgio 2025 Oscar Piastri – McLaren Lando Norris – McLaren Charles Leclerc – Scuderia Ferrari #F1 #F12025 #Fia #formula1 #BelgiumGP #skyitalia #skysport #skymotori #skysportf1 #NowTv #tv8 #grandprix #autospri Vai su Facebook

F1 Gp Ungheria: le prove libere in diretta. Piastri il più veloce davanti a Norris e Leclerc. Hamilton sesto; F1, GP Ungheria 2025: le prove libere in diretta; LIVE GP Ungheria, seconda sessione di libere: Norris in testa, Leclerc terzo. Male Verstappen.

F1 Gp Ungheria diretta prove libere: fp2 live, Leclerc riparte da ottime basi, Hamilton cerca feeling - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Ungheria, 14° prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Hungaroring ... Riporta sport.virgilio.it

Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video tv GP Ungheria 2025 Budapest (oggi 1° agosto) - Diretta Formula 1 prove libere GP Ungheria 2025 Budapest live streaming video tv oggi venerdì 1° agosto: orari, tempi, classifiche e cronaca. Secondo ilsussidiario.net