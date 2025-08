LIVE F1 GP Ungheria 2025 in DIRETTA | McLaren subito in fuga le Ferrari provano a rispondere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Sainz è il primo a montare le soft, mentre Alonso prosegue con le medie in 1:18.209. Si annuncia un altro weekend difficile per l’Aston Martin? 17.24 Hamilton torna ai box e ora in pista si rivede Russell assieme a Tsunoda, Sainz e Alonso. Per il pilota della Mercedes le gomme sono medie. 17.23 Pochi piloti in pista in questo momento. Ci riprova Hamilton intanto. L’inglese arriva al T1 con 64 millesimi di ritardo da Norris, poi sbaglia nella chicane del T2 e rallenta. 17.22 Piastri completa un altro giro e, a sua volta, fa segnare 1:17.003 al millesimo con Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: McLaren subito in fuga, le Ferrari provano a rispondere

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: spadisti di bronzo!! Le sciabolatici sognano contro l’Ungheria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA BRONZO!!!! L’Italia batte la Germania 40-28 e sale sul gradino più basso del podio nella spada maschile 40-28 ANCORA PARATA E RISPOSTA PER DI VEROLI! Mancano solamente 4 secondi alla fine.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: spadisti di bronzo!! Le sciabolatici cercano la rimonta con l’Ungheria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 25-32 Confermata la stoccata dell’ungherese 25-32 È nuovamente l’ungherese a partire per prima.

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia inizia la corsa alla medaglia contro l’Ungheria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di judo 2025.

