LIVE F1 GP Ungheria 2025 in DIRETTA | dalle 13.30 la prima sessione di prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Sul circuito dell’Hungaroring, i piloti cercheranno di iniziare nel migliore dei modi il weekend, prima della lunga pausa nel mese di agosto. Il circuito ungherese, uno dei piĂą lenti del calendario, è pronto ad ospitare una nuova sfida del capitolo per il Mondiale. La vittoria di Oscar Piastri nel GP del Belgio ha portato a 16 le lunghezze di vantaggio dell’australiano sul suo compagno di squadra Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: dalle 13.30 la prima sessione di prove libere

F1 | GP Ungheria 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA - Sta per andare in scena la tradizionale conferenza stampa piloti del Gran Premio d'Ungheria, tredicesima tappa del mondiale di Formula ... Scrive msn.com

In Ungheria prima della pausa estiva - La gara magiara celebra la sua quarantesima edizione su un circuito profondamente rinnovato, con nuovi box a tre piani, paddock ampliato e nuovo asfalto ... Riporta quattroruote.it