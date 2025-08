LIVE Cobolli-Marozsan ATP Toronto 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 22:55 Il ginocchio sinistro in particolar modo era stato oggetto di trattamento medico due giorni fa, ma oggi capiremo di piĂą sulle condizioni del romano, visto che l’ungherese di per se è un giocatore che fa tante smorzate. 22:47 Si gioca per un posto in ottavi, il romano ha battuto Galarneau faticando tantissimo e accusando anche un problema fisico. 22:41 Pochi minuti e toccherĂ all’ultimo italiano impegnato nel torneo di Toronto, Flavio cobolli che sfida il magiaro Marozsan! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del Masters 1000 di TORONTO (CAN) che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI al magiaro Fabian Maroszan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Marozsan, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

In questa notizia si parla di: diretta - giocatori - campo - cobolli

LIVE Passaro-Khachanov, ATP Roma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! Impresa possibile per l’azzurro! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 17:02 Il perugino oggi può fare l’impresa: servirà una prestazione perfetta contro il due volte semifinalista Slam Karen Khachanov.

LIVE Musetti-Medvedev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! Azzurro favorito per sfatare anche il tabĂą russo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Stavolta si ferma sul nastro il tentativo di meraviglia lungoriga di Musetti.

LIVE Berrettini-Fearnley, ATP Roma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo, l’esordio al Foro nasconde insidie! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:01 Boato del Campo Centrale del Foro Italico per ammirare nuovamente in campo Matteo Berrettini! Giocatori in campo! LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NAVONE DALLE 19.

Cobolli-Djokovic in diretta, in palio la semifinale di Wimbledon Vai su X

Sono rimasti quattro italiani in gara e scendono tutti in campo questo sabato: Sinner, Sonego, Cobolli e Cocciaretto. Venerdì non ci sono stati scossoni... Vai su Facebook

LIVE Cobolli-Tiafoe 1-6, 4-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: romano scarico ed eliminato, ora può riposare prima di Toronto!; Wimbledon, Cobolli da applausi ma in semifinale ci va Djokovic: Nole sfiderà Sinner; LIVE Cobolli-Mensik 6-2, 6-4, 6-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: romano in ottavi dominando, è in top20!.

Diretta Canadian Open 2025/ Sonego Rublev streaming video tv: ancora sedicesimi (oggi 1 agosto) - Diretta Canadian Open 2025 Sonego Rublev streaming video tv oggi 1 agosto: orario e risultato delle partite dei sedicesimi, gioca anche Cobolli. ilsussidiario.net scrive

Masters 1000 di Toronto, Cobolli e Sonego oggi in campo: orari e dove vederle in tv e streaming - Il Masters 1000 di Toronto sta per entrare nel vivo, ma purtroppo nei primi turni sono stati eliminati gran parte dei tennisti italiani. Come scrive msn.com